Danses diverses Salle des fêtes Pierrefitte-Nestalas

Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Avec Christel. Tous niveaux (débutants ou confirmés).

Organisateur Association DANS’ALLONS. .

Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 09 50 01 99

English :

With Christel. All levels (beginners or advanced).

German :

Mit Christel. Alle Niveaus (Anfänger oder Fortgeschrittene).

Italiano :

Con Christel. Tutti i livelli (principianti o avanzati).

Espanol :

Con Christel. Todos los niveles (principiantes o avanzados).

L’événement Danses diverses Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2025-08-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65