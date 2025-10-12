Danses diverses Salle des fêtes Pierrefitte-Nestalas
Danses diverses Salle des fêtes Pierrefitte-Nestalas dimanche 12 octobre 2025.
Danses diverses
Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 14:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Avec Christel. Tous niveaux (débutants ou confirmés).
Organisateur Association DANS’ALLONS. .
Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 09 50 01 99
English :
With Christel. All levels (beginners or advanced).
German :
Mit Christel. Alle Niveaus (Anfänger oder Fortgeschrittene).
Italiano :
Con Christel. Tutti i livelli (principianti o avanzati).
Espanol :
Con Christel. Todos los niveles (principiantes o avanzados).
