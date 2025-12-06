Danses et musiques traditionnelles de France et d’Europe

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Un concert proposé par le duo La Voivrelle.

C’est l’accordéon, la flûte traversière et la vielle qui ont passé un pacte à la croisée des chemins entre les balkans, la musette à la française, et les danses folks suédoises. Parsemé de ses propres compositions, le répertoire de ce duo vous entraîne tantôt sur une douce valse, tantôt sur un cercle endiablé ! 0 .

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 43

English :

L’événement Danses et musiques traditionnelles de France et d’Europe Saint-Louis a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue