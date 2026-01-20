Danses et musiques traditionnelles du Japon Théâtre Mandapa Paris Dimanche 1 février, 18h00 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Dans ce spectacle, vous pourrez apprécier trois styles différents de musique et de danse, interprétés par deux artistes qui étudient au Japon depuis l’enfance.

La chorégraphie est basée sur une technique de danse classique Nihonbuyo, issue du Kabuki, le théâtre japonais traditionnel.

Yûkô Fujima apprend la danse avec son maître, Seikô Fujima, et fait ses premiers pas sur scène dès lʼâge de six ans. Lʼécole Fujima lʼautorise à prendre son nom de scène à lʼâge de 15 ans. Elle est admise à lʼUniversité Nihon de Tôkyô pour y suivre un cursus de danse japonaise dans la section dʼétudes théâtrales. Elle en sort diplômée en 1988. Elle accède au titre de « Maître » de l’école Fujima en 1990. Tout en continuant à se produire au Japon, notamment au Théâtre National de Tôkyô.

Fumie Hihara joue du koto et du shamisen, deux instruments de musique traditionnelle japonaise. Respectueuse de la tradition, elle se révèle aussi une musicienne innovante et flexible. Elle se propose d’explorer le potentiel de ces instruments traditionnels afin de nous livrer la plus pertinente expression d’une expérience musicale qui lie le passé et le présent. Elle devient maître de koto à l’âge de 17 ans et est ainsi la plus jeune musicienne à obtenir le certificat de professeur. Diplômée de l’Université nationale des Beaux-Arts et de la Musique de Tokyo, Fumie Hihara a participé à de nombreux festivals et donné des concerts en Europe et au Japon. Elle joue avec différentes formations musicales et elle a enregistré plusieurs disques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-01T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T19:30:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/danses-et-musiques-traditionnelles-du-japon lemandapa@gmail.com 0145899900

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



