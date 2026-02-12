danses et rythmes d’Egypte Salle du petit Bonheur Mont-de-Marsan
danses et rythmes d’Egypte Salle du petit Bonheur Mont-de-Marsan samedi 21 février 2026.
danses et rythmes d’Egypte
Salle du petit Bonheur 35, rue de la Ferme de Gatigue Mont-de-Marsan Landes
Début : 2026-02-21
Pour démarrer 2026 en beauté l’association romano oro invite la talentueuse Flavie Sa✨️✨️
On vous attends nombreu(x)ses pour cette seconde édition du week end Danses et Rythmes d’Égypte a Mont de marsan
Avec la participation de Mohammed Boujalal✨️ .
Salle du petit Bonheur 35, rue de la Ferme de Gatigue Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 80 17 17 romano-oro@outlook.fr
