danses et rythmes d’Egypte Salle du petit Bonheur Mont-de-Marsan

danses et rythmes d’Egypte

Salle du petit Bonheur 35, rue de la Ferme de Gatigue Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21

Pour démarrer 2026 en beauté l’association romano oro invite la talentueuse Flavie Sa✨️✨️

On vous attends nombreu(x)ses pour cette seconde édition du week end Danses et Rythmes d’Égypte a Mont de marsan

Avec la participation de Mohammed Boujalal✨️ .

Salle du petit Bonheur 35, rue de la Ferme de Gatigue Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 80 17 17 romano-oro@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : danses et rythmes d’Egypte

L’événement danses et rythmes d’Egypte Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Mont-de-Marsan