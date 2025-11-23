Danses folkloriques d’Auvergne Salle polyvalente Les Villettes

Danses folkloriques d’Auvergne

Salle polyvalente 4 rue du Stade Les Villettes Haute-Loire

Début : 2025-11-23 14:30:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

DANSES FOLKLORIQUES d’Auvergne

Avec la participation des groupes folkloriques

Les pieds de vigne de Vielle Brioude

Les feux follets de Brioude

Lou Pastourios de Monistrol sur Loire

.

Salle polyvalente 4 rue du Stade Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

FOLKLORIC DANCES from Auvergne

With the participation of the folklore groups

Les pieds de vigne de Vielle Brioude

Les feux follets from Brioude

Lou Pastourios from Monistrol sur Loire

German :

FOLKLORISCHE Tänze aus der Auvergne

Mit der Teilnahme von Folkloregruppen

Les pieds de vigne de Vielle Brioude (Die Weinstöcke von Vielle Brioude)

Les feux follets aus Brioude

Lou Pastourios aus Monistrol sur Loire

Italiano :

Danze folcloristiche dell’Alvernia

Con la partecipazione dei gruppi folcloristici

Les pieds de vigne di Vielle Brioude

Les feux follets di Brioude

Lou Pastourios di Monistrol sur Loire

Espanol :

DANZAS FOLCLÓRICAS de Auvernia

Con la participación de los grupos folclóricos

Les pieds de vigne de Vielle Brioude

Les feux follets de Brioude

Lou Pastourios de Monistrol sur Loire

