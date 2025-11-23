Danses folkloriques d’Auvergne Salle polyvalente Les Villettes
Danses folkloriques d’Auvergne Salle polyvalente Les Villettes dimanche 23 novembre 2025.
Danses folkloriques d’Auvergne
Salle polyvalente 4 rue du Stade Les Villettes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 14:30:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
DANSES FOLKLORIQUES d’Auvergne
Avec la participation des groupes folkloriques
Les pieds de vigne de Vielle Brioude
Les feux follets de Brioude
Lou Pastourios de Monistrol sur Loire
.
Salle polyvalente 4 rue du Stade Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
FOLKLORIC DANCES from Auvergne
With the participation of the folklore groups
Les pieds de vigne de Vielle Brioude
Les feux follets from Brioude
Lou Pastourios from Monistrol sur Loire
German :
FOLKLORISCHE Tänze aus der Auvergne
Mit der Teilnahme von Folkloregruppen
Les pieds de vigne de Vielle Brioude (Die Weinstöcke von Vielle Brioude)
Les feux follets aus Brioude
Lou Pastourios aus Monistrol sur Loire
Italiano :
Danze folcloristiche dell’Alvernia
Con la partecipazione dei gruppi folcloristici
Les pieds de vigne di Vielle Brioude
Les feux follets di Brioude
Lou Pastourios di Monistrol sur Loire
Espanol :
DANZAS FOLCLÓRICAS de Auvernia
Con la participación de los grupos folclóricos
Les pieds de vigne de Vielle Brioude
Les feux follets de Brioude
Lou Pastourios de Monistrol sur Loire
L’événement Danses folkloriques d’Auvergne Les Villettes a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron