Informations pratiques

Osse-en-Aspe

Danses folks collectives

Osse-en-Aspe Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 20:00:00

fin : 2026-09-15 22:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Pour participer il suffit de savoir marcher… et d’avoir envie de danser.

Débutants et habitués à Osse-en-Aspe, salle de la cantine.

Sur inscriptions, au plus tard 13h le jour même. .

Osse-en-Aspe 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 55 24 77

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English : Danses folks collectives

L’événement Danses folks collectives Osse-en-Aspe a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn