Danses folks collectives Osse-en-Aspe
mardi 15 septembre 2026 · Osse-en-Aspe
Informations pratiques
Osse-en-Aspe
Danses folks collectives
Osse-en-Aspe Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 20:00:00
fin : 2026-09-15 22:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Pour participer il suffit de savoir marcher… et d’avoir envie de danser.
Débutants et habitués à Osse-en-Aspe, salle de la cantine.
Sur inscriptions, au plus tard 13h le jour même. .
Osse-en-Aspe 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 55 24 77
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English : Danses folks collectives
L’événement Danses folks collectives Osse-en-Aspe a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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