danses médiévales traditionnelles à la maison Nostradamus. MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Salon-de-Provence

danses médiévales traditionnelles à la maison Nostradamus. Dimanche 21 septembre, 14h00 MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Assistez à des danses médiévales traditionnelles devant la maison Nostradamus.

Un moment festif et historique à ne pas manquer !

MUSÉE MAISON DE NOSTRADAMUS Rue Nostradamus 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 56 64 31 http://www.salon-de-provence.org La maison que Nostradamus habita de 1547 à sa mort en 1566 propose un circuit muséographique sur trois étages, dix salles avec visites audio-guidées (cinq langues au choix). Au rez-de-chaussée : expositions temporaires. Labellisée Maison des illustres Centre ancien. Accès piétons. Parkings à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

