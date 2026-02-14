Danses Plurielles, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Danses Plurielles Vendredi 20 mars, 20h00 Carré des Jalles Gironde

À partir de 16 ans : 9€

Enfant : 6€

Gratuit pour les – de 2 ans

Règlement : espèces ou chèque au nom des Restos du cœur

Plus de 200 élèves appartenant à différentes associations de Saint-Médard-en-Jalles, le Taillan Médoc et le Haillan se produiront sur la grande scène du Carré des Jalles le 20 mars prochain.

Ces associations de danse mobilisent chaque année de nombreux enfants, ados et adultes pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Des prestations variées de jazz, hip-hop, contemporain, classique et danse orientale se succèdent et montrent toute l’énergie et la générosité des danseurs.

Il y en a pour tous les goûts … et c’est pour une grande cause.

Alors on compte sur vous !

Carré des Jalles Place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Spectacle de Danse au profit des Restos du cœur.