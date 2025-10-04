Danses Swing Bibliothèque Louis Aragon Amiens

Danses Swing, initiation et démonstration par Taranta Swing.

Venez découvrir lors de ce cours découverte accessible à tous, les bases du lindy hop. Ancêtre du rock, cette danse est apparue dans les années 20 dans les communautés noires-américaines du quartier de Harlem à New-York, aux Etats-Unis. Cette danse riche, expressive et dynamique se vit en toute convivialité. L’essayer, c’est l’adopter !

A l’issue de ce cours d’initiation, retrouvez la troupe Taranta Swing Danses pour un show vif et joyeux !

Samedi 4 octobre

18h15 : initiation

19h15 : démonstration

Sur inscription

Bibliothèque Louis Aragon 50 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322971010 https://bibliotheques.amiens.fr Arrêt de bus : Musée / Nicole Fontaine / Jacobins / Laurendeau / Cirque Jules Verne

