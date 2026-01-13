Danses traditionnelles du Cambodge Théâtre Mandapa Paris
Danses traditionnelles du Cambodge Théâtre Mandapa Paris dimanche 18 janvier 2026.
Danses traditionnelles du Cambodge Théâtre Mandapa Paris Dimanche 18 janvier, 18h00 Payant
plein tarif 20 EUR
tarif réduit 15 EUR
tarif enfant 10 EUR
La troupe reprendra un répertoire de danses traditionnelles qui incarnent la grâce, la beauté des danseuses khmères : l’illustre Auguste Rodin les nomma les « fleurs humaines » tant il fut subjugué par leur grâce et leur beauté.
La troupe de danse ACK se veut être un acteur majeur dans la sauvegarde et la promotion de ce joyau de la culture khmère.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-18T18:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-18T19:30:00.000+01:00
https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/danses-traditionnelles-du-cambodge 0145899900 lemandapa@gmail.com
Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013
lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00