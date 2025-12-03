Danses traditionnelles du Cambodge Théâtre Mandapa Paris

La troupe reprendra un répertoire de danses traditionnelles qui incarnent la grâce, la beauté des danseuses khmères : l’illustre Auguste Rodin les nomma les « fleurs humaines » tant il fut subjugué par leur grâce et leur beauté. La troupe de danse ACK se veut être un acteur majeur dans la sauvegarde et la promotion de ce joyau de la culture khmère.

En partenariat avec Tep Monorom, association dédiée à l’enseignement de l’art de la danse en France, dirigée par la célèbre danseuse étoile Chap Chamroeunmina.

Troupe ARK – « Arts et cultures Khmers »

Le dimanche 18 janvier 2026

de 18h00 à 19h30

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-18T19:00:00+01:00

fin : 2026-01-18T20:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-18T18:00:00+02:00_2026-01-18T19:30:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa