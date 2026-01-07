Danses traditionnelles ukrainiennes de Barvinok-Kiev Auditorium Salle des fêtes Jarnac

Danses traditionnelles ukrainiennes de Barvinok-Kiev

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente

Début : 2026-02-17 20:00:00

fin : 2026-02-17 22:30:00

2026-02-17

Venez découvrir les danses traditionnelles ukrainiennes grâce aux 43 jeunes danseurs de la troupe Barvinok-Kiev !

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 25 30 communication@eurochestries.org

English :

Come and discover traditional Ukrainian dance thanks to the 43 young dancers of the Barvinok-Kiev troupe!

