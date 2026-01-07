Danses traditionnelles ukrainiennes de Barvinok-Kiev Auditorium Salle des fêtes Jarnac
Danses traditionnelles ukrainiennes de Barvinok-Kiev Auditorium Salle des fêtes Jarnac mardi 17 février 2026.
Danses traditionnelles ukrainiennes de Barvinok-Kiev
Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Gratuit pour les de 15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 20:00:00
fin : 2026-02-17 22:30:00
Date(s) :
2026-02-17
Venez découvrir les danses traditionnelles ukrainiennes grâce aux 43 jeunes danseurs de la troupe Barvinok-Kiev !
.
Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 25 30 communication@eurochestries.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover traditional Ukrainian dance thanks to the 43 young dancers of the Barvinok-Kiev troupe!
L’événement Danses traditionnelles ukrainiennes de Barvinok-Kiev Jarnac a été mis à jour le 2026-01-07 par Destination Cognac