DANSES TUNISIENNES ET ATELIER HENNE Cholet
lundi 26 octobre 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
DANSES TUNISIENNES ET ATELIER HENNE
Studio WEIV – 65 rue du Maréchal Lyautey Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26 18:30:00
fin : 2026-10-26 20:30:00
Date(s) :
2026-10-26
Notre association propose le 26 octobre des ateliers de danses tunisiennes et de henné comme de véritables moments de découverte, de convivialité et de voyage culturel. .
Studio WEIV – 65 rue du Maréchal Lyautey Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 22 74 23 96 orientales.ouest@gmail.com
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English :
L’événement DANSES TUNISIENNES ET ATELIER HENNE Cholet a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du Choletais
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