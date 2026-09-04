Informations pratiques

Cholet

DANSES TUNISIENNES ET ATELIER HENNE

Studio WEIV – 65 rue du Maréchal Lyautey Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26 18:30:00

fin : 2026-10-26 20:30:00

Date(s) :

2026-10-26

Notre association propose le 26 octobre des ateliers de danses tunisiennes et de henné comme de véritables moments de découverte, de convivialité et de voyage culturel. .

Studio WEIV – 65 rue du Maréchal Lyautey Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 22 74 23 96 orientales.ouest@gmail.com

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English :

L’événement DANSES TUNISIENNES ET ATELIER HENNE Cholet a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du Choletais