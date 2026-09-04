UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cholet

DANSES TUNISIENNES ET ATELIER HENNE Cholet

lundi 26 octobre 2026 · Cholet

Informations pratiques

Début
lundi 26 octobre 2026
Fin
lundi 26 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Studio WEIV - 65 rue du Maréchal Lyautey
Ville
49300 Cholet
Département
Maine-et-Loire
Tarif
35 35

Cholet

DANSES TUNISIENNES ET ATELIER HENNE

Studio WEIV – 65 rue du Maréchal Lyautey Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26 18:30:00
fin : 2026-10-26 20:30:00

Date(s) :
2026-10-26

Notre association propose le 26 octobre des ateliers de danses tunisiennes et de henné comme de véritables moments de découverte, de convivialité et de voyage culturel.   .

Studio WEIV – 65 rue du Maréchal Lyautey Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 22 74 23 96  orientales.ouest@gmail.com

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English :

L’événement DANSES TUNISIENNES ET ATELIER HENNE Cholet a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du Choletais

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