Danses vagabondes – Louise Lecavalier, maison Folie Wazemmes, Lille

Danses vagabondes – Louise Lecavalier Jeudi 26 mars, 20h00 maison Folie Wazemmes Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T20:00:00+01:00 – 2026-03-26T21:10:00+01:00

Fin : 2026-03-26T20:00:00+01:00 – 2026-03-26T21:10:00+01:00

Danseuse hors norme à la carrière colossale, elle a dansé les œuvres d’Édouard Lock pendant deux décennies incluant des collaborations uniques avec David Bowie et Frank Zappa. Louise Lecavalier revient aux sources : la joie brute de danser. Sa danse est impulsions, un dialogue permanent entre instinct et précision, liberté et discipline. Jaillissement. Explosion. Étonnement. Dans le silence, dans le son, dans le rythme invisible qui la guide, elle traverse la scène comme un courant inarrêtable. Dans cet instant magnétique, l’artiste canadienne nous fait cadeau de ses danses vagabondes.

Tarifs 10 / 6 €

Durée 1 h 10

Tout public

Jeudi 26 mars, 20 h

Réservations via le lien de billetterie

————————–

Chorégraphie, interprétation : Louise Lecavalier ; Assistante à la chorégraphie, répétitrice : France Bruyère ; Conception lumière et vidéo : Jean-François Piché ; Musique : Dawn of Midi, The Black Dog, Antoine Berthiaume, Chiasmos, Trentemoller, Nils Frahm, Nick Caven ; Costumes : Yso – Vidéo : Marlene Millar ; Direction technique et de production : François Marceau ; Remerciements : Patrick Lamothe, François Blouin, Elizabeth Duran ; Photographie : François Blouin

Production : Fou glorieux ; Coproduction : tanzhaus nrw Düsseldorf, Hellerau Dresden, Festival TransAmériques Montréal, National Arts Centre Ottawa. ; Soutien : Conseil des arts et des lettres du Québec, Canada Council for the Arts and Conseil des arts de Montréal.

maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 0320782023 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliewazemmes [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.gymnase-cdcn.com/event/632185-danses-vagabondes-louise-lecavalier »}, {« type »: « email », « value »: « mfwazemmes@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320782023 »}] La maison Folie Wazemmes est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Vestige du patrimoine ouvrier lillois, cette ancienne filature a été réhabilitée par l’architecte Lars Spuybroek (Agence Nox / Pays-Bas).

Depuis 2005, la maison Folie Wazemmes propose des spectacles (danse, théâtre, performances, cabarets…), des concerts, des expositions et des ateliers de pratiques artistiques. Elle est reconnue à l’échelle de la région pour son soutien aux artistes et à la création. Elle met en place un travail d’action culturelle en direction des habitants et est soucieuse de soutenir des projets menés par les forces vives de son quartier.

Danseuse hors norme à la carrière colossale, Louise Lecavalier revient à l’essentiel avec « Danses vagabondes » : un spectacle de danse instinctif et précis, libre, jaillissant et magnétique.

François Blouin