Danses variées régionales brésiliennes Médiathèque Maurice Schumann Nogent-sur-Oise

Danses variées régionales brésiliennes Samedi 4 octobre, 12h30 Médiathèque Maurice Schumann Oise

Début : 2025-10-04T12:30:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T12:30:00 – 2025-10-04T16:00:00

A 12h30, 14h et 15h30 !

Les danseuses et capoeristes « Elegancia » vous proposeront plusieurs démonstrations des danses brésiliennes.

Préparez-vous à vibrer au rythme du Brésil !

Médiathèque Maurice Schumann 1 RUE DIDEROT 60180 Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France 0344666044 https://mediatheque.nogentsuroise.fr/ https://www.facebook.com/MediathequeDeNogentSurOise L’accès principal de la médiathèque se trouve du côté de la rue Gambetta.

Un parking se situe à l’arrière du bâtiment, côté rue Denis Diderot. Un parc à vélos se situe à l’entrée.

La médiathèque est également accessible par bus : un arrêt de la ligne B de l’AXO se trouve en face de l’entrée.

