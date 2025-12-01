Danses, Village du monde 8ème édition du marché interculturel et intergénérationnel Besançon
Danses, Village du monde 8ème édition du marché interculturel et intergénérationnel Besançon lundi 1 décembre 2025.
Danses, Village du monde 8ème édition du marché interculturel et intergénérationnel
Plusieurs endroits dans le quartier Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-01
Pour la 8ème édition, le thème du Village du Monde sera Danses du Monde , on se donne rendez-vous pour cette grande fête ! .
Plusieurs endroits dans le quartier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté association@miroirsdumonde.com
English : Danses, Village du monde 8ème édition du marché interculturel et intergénérationnel
German : Danses, Village du monde 8ème édition du marché interculturel et intergénérationnel
Italiano :
Espanol :
L’événement Danses, Village du monde 8ème édition du marché interculturel et intergénérationnel Besançon a été mis à jour le 2025-11-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON