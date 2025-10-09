dansetremblenage La Criée centre d’art contemporain Rennes

dansetremblenage La Criée centre d’art contemporain Rennes jeudi 9 octobre 2025.

dansetremblenage La Criée centre d’art contemporain Rennes 9 octobre 2025 – 18 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

L’exposition « dansetremblenage » d’Hélène Bertin explore danse, sculpture et écriture comme voies de guérison, entre traditions populaires, spiritualités et élans vitaux.

Hélène Bertin s’intéresse aux savoir-faire artisanaux, aux gestes et aux rituels. Au gré des rencontres et des paysages arpentés, elle glane des matériaux naturels et des savoirs pour composer des récits visuels qui prennent la forme de sculptures, d’environnements, de lieux d’usages ou de partages. Nourries de ces cueillettes, ses œuvres allient joyeusement le faire à la pensée, la poésie à la sensorialité.

L’exposition _dansetremblenage_ est le fruit d’une recherche menée sur douze mois, dans la région de Bahia au Brésil, en Italie du Sud et en France, autour de la danse, de la sculpture, de l’écriture et du soin. Elle réunit deux séries de sculptures aux formes archétypales, _danseureuses_, en bois cueillis et _soigneureuses_, en verres tremblés. Des récits contés de l’artiste et des peintures de sa mère Jocelyne Morawiak racontent et contextualisent cette traversée.

Les quatre séries d’œuvres révèlent un parcours de guérison, durant lequel l’artiste est devenue le matériau de sa sculpture. Suivant le cycle des saisons, _dansetremblenage_ célèbre le corps en mouvement, ses blessures, sa vulnérabilité, ses plénitudes, son intériorité et ses élans vitaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-09T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-01-18T19:00:00.000+01:00

1



La Criée centre d’art contemporain Place Honoré Commeurec, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine