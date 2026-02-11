Danseuse étoile-stage Oloron-Sainte-Marie

Danseuse étoile-stage

26 rue Auguste Peyré Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Participez à un stage de danse classique avec une danseuse professionnelle (Diane Lefloch). Initiée à la danse dès son plus jeune âge à l’Académie Méditerranéenne de Danse de Marseille,, elle est lauréate de nombreux concours. Son parcours l’a menée au sein de compagnies prestigieuses telles que le Ballet d’Europe et le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux, où elle a progressivement gravi les échelons jusqu’au titre de Première Danseuse.

Deux niveaux sont proposés un groupe d’enfants, un groupe intermédiaire/ avancé. Pour les plus grands, le stage comprendra à la fois un cours technique et un atelier chorégraphique, dédié à l’apprentissage d’une pièce neo-classique issue du répertoire de grands ballets. Il ne s’agira pas d’une restitution sur scène, mais d’une approche différente pour approfondir la danse classique et en découvrir toute la richesse stylistique. .

+33 5 59 39 05 56 terpsichore64@yahoo.fr

