Dansez à la Pépinière Boulevard du 26éme RI Nancy jeudi 3 juillet 2025.

Dansez à la Pépinière

Boulevard du 26éme RI Auditorium Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-03

fin : 2025-08-30

2025-07-03

Le rendez-vous pour les amateurs et passionnés de danse fait son grand retour à l’auditorium de la Pépinière, du 3 juillet au 30 août 2025. Que vous soyez plutôt tango, salsa, rock, swing, danse moderne ou thé dansant, venez profiter en accès libre de cours animés par les associations locales et le CCN Ballet de Lorraine.

Programme complet en ligne.Tout public

Boulevard du 26éme RI Auditorium Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

The event for dance lovers and enthusiasts returns to the Pépinière auditorium from July 3 to August 30, 2025. Whether you prefer tango, salsa, rock, swing, modern dance or tea dancing, come and enjoy free access to classes led by local associations and the CCN Ballet de Lorraine.

Full program online.

German :

Der Treffpunkt für Tanzliebhaber und -begeisterte kehrt vom 3. Juli bis zum 30. August 2025 in das Auditorium der Pépinière zurück. Ob Sie nun Tango, Salsa, Rock, Swing, modernen Tanz oder Tanztee bevorzugen, genießen Sie bei freiem Zugang Kurse, die von lokalen Vereinen und dem CCN Ballet de Lorraine geleitet werden.

Vollständiges Programm online.

Italiano :

L’evento per gli amanti e gli appassionati di danza torna all’auditorium della Pépinière dal 3 luglio al 30 agosto 2025. Che preferiate il tango, la salsa, il rock, lo swing, la danza moderna o la danza del tè, venite a godervi l’accesso gratuito alle lezioni tenute dalle associazioni locali e dal CCN Ballet de Lorraine.

Programma completo online.

Espanol :

Del 3 de julio al 30 de agosto de 2025, vuelve al auditorio de la Pépinière este acontecimiento para los amantes y aficionados a la danza. Tanto si prefiere el tango, la salsa, el rock, el swing, la danza moderna o el baile del té, venga y disfrute del acceso gratuito a las clases impartidas por las asociaciones locales y el CCN Ballet de Lorraine.

Programa completo en línea.

