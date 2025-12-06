DANSONS ENSEMBLE CYCLE ITALIEN Salle Oustaou Villefort

DANSONS ENSEMBLE CYCLE ITALIEN

Salle Oustaou Pré de la foire Villefort Lozère

Tarif : 45 – 45 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-02-07

Dansons ensemble 2 cycles vous sont proposés le samedi une fois par mois.

Gisela, d’origine cubaine, passionnée de musique et de danses traditionnelles latino-américaines est enseignante de rythmes traditionnels cubains .

Séances 7 février, 21 mars et 11 avril

Tarifs: 65€ trim ou 45€/trim. + adhésion au foyer rural de Villefort

Les inscriptions sont ouvertes pour le prochain cycle de nos cours de danse Dansons Ensemble Cap sur l’Italie avec Stella ! Une immersion culturelle, musicale et dansée au cœur du Sud de l’Italie, à travers la Pizzica pizzica, la Tarentelle et la Tammuriata.

Ces danses populaires, nées entre transe, guérison et célébration, sont aujourd’hui des rituels de fête, de lien et de liberté.

Aucune expérience préalable n’est nécessaire. Goputer dansant proposé à la fin de la dernière séance

Séances 7 février, 21 mars et 11 avril

Tarifs: 45€/cycle + adhésion au foyer rural .

Salle Oustaou Pré de la foire Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv48.fr

English :

Let’s dance together: 2 cycles are offered on Saturdays once a month.

Gisela, of Cuban origin, passionate about traditional Latin American music and dance, is a teacher of traditional Cuban rhythms.

Sessions: February 7, March 21 and April 11

Fees: 65€/quarter or 45€/quarter + membership of the Foyer Rural de Villefort

