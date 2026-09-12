DANSONS ENSEMBLE DANSES CUBAINES Villefort
samedi 26 septembre 2026 · Villefort
Informations pratiques
Villefort
DANSONS ENSEMBLE DANSES CUBAINES
Salle Polyvalente Villefort Lozère
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 16:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Le Foyer rural de Pourcharesses Villefort vous propose un nouvel atelier dansons ensemble sur les danses cubaines, son et rumba du rythme au mouvement.
5 heures pour explorer les pas , les rythmes et les racines de la danse cubaines avec Gisela et Meneses et Luc Lombardi aux percussions.
Repas partagé
Participation 25 €, pour les adhérents 20€ (+ adhésion 13€). Sur inscription.
Le Foyer rural de Pourcharesses Villefort vous propose un nouvel atelier dansons ensemble sur les danses cubaines, son et rumba du rythme au mouvement.
5 heures pour explorer les pas , les rythmes et les racines de la danse cubaines avec Gisela et Meneses et Luc Lombardi aux percussions.
Rdv à la salle polyvalente de Villefort.
Repas partagé
Participation 25 €, pour les adhérents 20€ (+ adhésion 13€). Sur inscription. .
Salle Polyvalente Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv48.fr
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English :
The Foyer Rural de Pourcharesses Villefort is offering a new “Let’s Dance Together” workshop on Cuban dances—from son and rumba to rhythm and movement.
Five hours to explore the steps, rhythms, and roots of Cuban dance with Gisela, Meneses, and Luc Lombardi on percussion.
Shared meal
Cost: 25?, 20? for members (+ 13? membership fee). Registration required.
L’événement DANSONS ENSEMBLE DANSES CUBAINES Villefort a été mis à jour le 2026-08-31 par 48-OT Mont Lozere
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