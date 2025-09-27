DANSONS ENSEMBLE LA FORGE Villefort
DANSONS ENSEMBLE LA FORGE Villefort samedi 27 septembre 2025.
DANSONS ENSEMBLE
LA FORGE Avenue de la Gare Villefort Lozère
Tarif : 65 – 65 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Dansons ensemble
2 cycles vous sont proposés
Le samedi une fois par mois
Initiez-vous aux danses traditionnelles cubaines avec Gisela puis aux danses italiennes avec Stella
Tarifs: 65€ / trim ou 45€/trim
Informations Foyer rural de Villefort
LA FORGE Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69
English :
Dancing together
2 cycles are offered
Saturday, once a month
Introduce yourself to traditional Cuban dances with Gisela and Italian dances with Stella
Prices: 65? per trimester or 45? per trimester
Information Foyer rural de Villefort
German :
Lassen Sie uns gemeinsam tanzen
2 Zyklen werden Ihnen angeboten
Samstags einmal im Monat
Lernen Sie mit Gisela traditionelle kubanische Tänze und mit Stella italienische Tänze kennen
Tarife: 65 / Trimester oder 45 / Trimester
Informationen zum Foyer rural de Villefort
Italiano :
Ballare insieme
sono disponibili 2 cicli
Il sabato una volta al mese
Introducetevi alle danze tradizionali cubane con Gisela e poi alle danze italiane con Stella
Prezzi: 65€/trimestre o 45€/trimestre
Informazioni Foyer rurale di Villefort
Espanol :
Bailar juntos
2 ciclos disponibles
Sábados una vez al mes
Introdúcete en los bailes tradicionales cubanos con Gisela y después en los bailes italianos con Stella
Precios: 65€/trimestre o 45€/trimestre
Información Foyer rural de Villefort
L’événement DANSONS ENSEMBLE Villefort a été mis à jour le 2025-09-09 par 48-OT Mont Lozere