DANSONS ENSEMBLE LA FORGE Villefort

Dansons ensemble

2 cycles vous sont proposés

Le samedi une fois par mois

Initiez-vous aux danses traditionnelles cubaines avec Gisela puis aux danses italiennes avec Stella

Tarifs: 65€ / trim ou 45€/trim

Informations Foyer rural de Villefort

LA FORGE Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69

English :

Dancing together

2 cycles are offered

Saturday, once a month

Introduce yourself to traditional Cuban dances with Gisela and Italian dances with Stella

Prices: 65? per trimester or 45? per trimester

Information Foyer rural de Villefort

German :

Lassen Sie uns gemeinsam tanzen

2 Zyklen werden Ihnen angeboten

Samstags einmal im Monat

Lernen Sie mit Gisela traditionelle kubanische Tänze und mit Stella italienische Tänze kennen

Tarife: 65 / Trimester oder 45 / Trimester

Informationen zum Foyer rural de Villefort

Italiano :

Ballare insieme

sono disponibili 2 cicli

Il sabato una volta al mese

Introducetevi alle danze tradizionali cubane con Gisela e poi alle danze italiane con Stella

Prezzi: 65€/trimestre o 45€/trimestre

Informazioni Foyer rurale di Villefort

Espanol :

Bailar juntos

2 ciclos disponibles

Sábados una vez al mes

Introdúcete en los bailes tradicionales cubanos con Gisela y después en los bailes italianos con Stella

Precios: 65€/trimestre o 45€/trimestre

Información Foyer rural de Villefort

