Dansons le printemps Saint-Jean-d’Angély
Dansons le printemps Saint-Jean-d’Angély vendredi 27 mars 2026.
Dansons le printemps
école de musique Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2026-03-27 18:30:00
Musiques de danses de toutes les époques jouées au piano, avec des musiciens invités.
école de musique Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 27 70 ecole.musique@angely.net
