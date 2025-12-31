Dansons le printemps

école de musique Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Musiques de danses de toutes les époques jouées au piano, avec des musiciens invités.

.

école de musique Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 27 70 ecole.musique@angely.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Dansons le printemps Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-12-31 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme