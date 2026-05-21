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Dansons sur la place Salle multi-activités Mazirot

Dansons sur la place Salle multi-activités Mazirot

Dansons sur la place Salle multi-activités Mazirot mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Salle multi-activités

Adresse : Route de Mirecourt

Ville : 88500 Mazirot

Département : Vosges

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Mazirot

Dansons sur la place

Salle multi-activités Route de Mirecourt Mazirot Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-17 20:30:00
fin : 2026-06-17 22:30:00

Date(s) :
2026-06-17

Dansons sur la place.
Événement organisé par l’association 1, 2, tr…ad.
Les musiciens/danseurs amateurs trad/folk sont les bienvenus pour cette soirée.
Musique et danse trad/folk suivi du pot de l’amitié offert par la commune ou l’association.
(pour info, des lieux de repli sont prévus en cas de conditions météo défavorables).Tout public
0  .

Salle multi-activités Route de Mirecourt Mazirot 88500 Vosges Grand Est +33 6 15 69 77 28  12trad@free.fr

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English :

Dansons sur la place.
Event organized by the association 1, 2, tr…ad.
Amateur trad/folk musicians/dancers welcome for this evening.
Trad/folk music and dance, followed by a pot de l’amitié offered by the commune or association.
(Please note that in the event of bad weather, alternative venues will be available).

L’événement Dansons sur la place Mazirot a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MIRECOURT