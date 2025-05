Dansons sur la place – Mairie Cour d’honneur Mirecourt, 28 mai 2025 20:30, Mirecourt.

Dansons sur la place.

Événement organisé par l’association « 1, 2, tr…ad

Musique et danse trad/folk suivi du pot de l’amitié offert par la mairie.

(pour info, un lieu de repli est prévu en cas en cas de conditions météo défavorables).Tout public

Mairie Cour d’honneur 32 rue du Général Leclerc

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 15 69 77 28 12trad@free.fr

English :

Dansons sur la place.

Event organized by the « 1, 2, tr…ad » association

Trad/folk music and dance, followed by a pot de l’amitié offered by the town council.

(For your information, an alternative venue is available in case of bad weather).

German :

Tanzen wir auf dem Platz.

Veranstaltung des Vereins « 1, 2, tr…ad »

Musik und Tanz im Trad/Folk-Stil, gefolgt von einem Freundschaftsumtrunk, der von der Stadtverwaltung angeboten wird.

(Zur Information: Bei ungünstigen Wetterbedingungen ist ein Ausweichort vorgesehen).

Italiano :

Balliamo in piazza.

Evento organizzato dall’associazione « 1, 2, tr…ad

Musica e balli tradizionali/folk seguiti da un aperitivo offerto dal Comune.

(Per informazione, in caso di maltempo sarà disponibile un luogo alternativo).

Espanol :

Bailemos en la plaza

Acto organizado por la asociación « 1, 2, tr…ad

Música y baile tradicional/folk seguido de una bebida amistosa ofrecida por el ayuntamiento.

(Para su información, se dispondrá de un lugar alternativo en caso de mal tiempo).

