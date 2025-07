Dansons sur les près Champniers

Dansons sur les près Champniers samedi 30 août 2025.

Dansons sur les près

Les près de l’Or Champniers Charente

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-31

On se retrouve à Champniers pour 2 jours de fête, de musique et de danse pour clôturer l’été ensemble

Des initiations danses…

Une soirée…

Un après-midi BBQ…

De la folie…

Les près de l’Or Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 88 98

English :

Join us in Champniers for 2 days of festivities, music and dance to close the summer together

Dance initiations?

An evening party?

An afternoon BBQ?

Madness?

German :

Wir treffen uns in Champniers für zwei Tage voller Musik und Tanz, um den Sommer gemeinsam abzuschließen

Einführungen in die Tänze?

Eine Abendveranstaltung?

Ein BBQ-Nachmittag?

Verrückt?

Italiano :

Unitevi a noi a Champniers per 2 giorni di festa, musica e danza per concludere l’estate insieme

Lezioni di ballo?

Una festa serale?

Un barbecue pomeridiano?

Follia?

Espanol :

Únase a nosotros en Champniers para disfrutar de 2 días de fiesta, música y baile con los que cerrar juntos el verano

¿Clases de baile?

¿Una fiesta nocturna?

¿Una barbacoa por la tarde?

¿Una locura?

L’événement Dansons sur les près Champniers a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême