DANSORAMA Toulouse

ICI&LÀ devient DANSORAMA Festival ! C’est un temps fort de la danse contemporaine à Toulouse !

Ce festival se présente comme une vue panoramique sur la danse , en accueillant une dizaine de compagnies venues présenter des créations récentes ou une première fois à Toulouse dans différentes salles et espaces de la ville.

Plongez au cœur d’une programmation riche et éclectique, où se rencontrent des écritures chorégraphiques engagées, sensibles et résolument contemporaines.

Parmi les artistes à l’affiche, retrouvez des figures majeures telles que Lia Rodrigues, Christian Rizzo, Sylvain Huc, Marco da Silva Ferreira ou encore Katerina Andreou. À leurs côtés, de nouvelles voix de la scène chorégraphique feront leur apparition à Toulouse, comme Chloé Zamboni, venue présenter sa toute dernière création.

Le festival met également à l’honneur les premiers solos d’Andrea Givanovitch, Ondine Cloez, Tiram Willemse et Madeleine Fournier, œuvres fondatrices qui ont marqué les débuts prometteurs de leur parcours de chorégraphes.

Retrouvez le programme détaillé sur le site internet du festival. .

