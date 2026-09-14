DANTON ET ROBESPIERRE, LES RACINES DE LA LIBERTÉ Place du Marché aux Cochons Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

DANTON ET ROBESPIERRE, LES RACINES DE LA LIBERTÉ

Place du Marché aux Cochons CENTRE CULTUREL DES MINIMES Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 21:00:00

fin : 2026-09-23 22:20:00

Date(s) :

2026-09-23

La scène se déroule le 22 mars 1794. La révolution bourgeoise de 1789 est bien loin.

Il n’y a plus de roi, plus d’église, la guerre est partout, aux frontières comme au cœur du pays. La spirale de la violence et de la terreur s’est ouverte. Danton et Robespierre, les deux géants de la Révolution, se rencontrent pour un ultime face-à-face. Leur affrontement va décider de l’avenir de la France mais aussi de leur avenir personnel. À l’ombre de la guillotine s’ouvre une lutte fratricide autour des valeurs de liberté et d’égalité, éclairées par un espoir fou de fraternité. 13 .

Place du Marché aux Cochons CENTRE CULTUREL DES MINIMES Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 6 75 13 72 81 contact@compagnie-synapse.com

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English :

The scene takes place on March 22, 1794. The bourgeois revolution of 1789 is a distant memory.

L’événement DANTON ET ROBESPIERRE, LES RACINES DE LA LIBERTÉ Toulouse a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE