DANTON ET ROBESPIERRE – THEATRE DES GEMEAUX PARISIENS – PARIS Paris

DANTON ET ROBESPIERRE Début : 2026-02-10 à 20:30. Tarif : – euros.

DANTON ET ROBESPIERRE : LES RACINES DE LA LIBERTÉDernière rencontre entre Danton et Robespierre, ces deux figures majeures de la révolution. Un texte d'une actualité troublante où tout est vrai.Entre Danton, géant excessif et spontané, amoureux du plaisir, et Robespierre, ascète élégant et réfléchi, philosophe de la révolution, va se jouer un duel à mort. Deux conceptions de la vie, deux visions du bonheur séparent ces deux amis de légendes.À une époque où, pour ses idéaux, on franchit sur l'échafaud les portes de la mort en chantant, vivre est un combat.Distribution : Nathalie MANN, Hugues LEFORESTIERAuteur : Hugues LEFORESTIERMise en scène : Morgane LOMBARD

THEATRE DES GEMEAUX PARISIENS – PARIS 15 RUE DU RETRAIT 75020 Paris 75