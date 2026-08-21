Danton les derniers jours du lion, Château, Arcis-sur-Aube

Informations pratiques

Danton les derniers jours du lion Samedi 19 septembre, 17h00 Château Aube

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Sur le thème de la révolution française, des animations seront présentées par l’association Arcis Val d’Aube Histoire et Patrimoine avec tous ses membres en tenue d’époque et la participation de nombreux artisans et artistes.

En soirée, un spectacle sera présenté par une troupe professionnelle avec une pièce d’Étienne Ménard et au titre de « Danton les derniers jours du lion ».

Château 10700 Arcis-sur-Aube Arcis-sur-Aube 10700 Aube Grand Est 0664706500 Le château d’Arcis-sur-Aube abrite aujourd’hui la mairie de la ville. Les intérieurs ne peuvent pas être visités. Cependant le parc et les jardins du début du XVIIIe siècle sont accessibles aux visiteurs.

La présence du château remonte au VIe siècle. Elevé au Moyen Âge sur un léger promontoire, il permettait de commander le passage de l’Aube. Le château appartenait aux comtes d’Arcis. L’important édifice a subi de gros dégâts au cours des Guerres de la Ligue. Puis, en 1588, il est détruit par un incendie. Il ne subsiste alors que les 2 tours qui encadrent le portail. Aujourd’hui on peut encore découvrir la tour de droite, ancienne tour de justice. La tour de gauche a été rasée.

Le bâtiment que l’on connaît aujourd’hui a été reconstruit entre 1719 et 1721 par Pierre Grassin, directeur des monnaies de France, et son épouse Diane de Poitiers. Les marquis de Labriffe, ses successeurs, s’attachèrent à développer l’agriculture sur leur domaine, mais résidèrent peu à Arcis. Pierre-Arnaud de Labriffe, chambellan de Napoléon, y séjournait plus souvent, reconnaissant à ses concitoyens de lui avoir épargné les confiscations révolutionnaire

Le 20 mars 1814, durant la campagne de France, Napoléon en fit le siège de son quartier général. Il dut cependant se replier face aux troupes autrichiennes commandées par Schwarzenberg. Occupé par l’ennemi, le château reçu de nombreux boulets tirés par l’artillerie française dont les impacts sont encore visibles sur les murs nord et ouest.

Il eut ensuite pour propriétaire le comte Ernest Armand, conseiller général et député de l’Aube (1829-1898) dont les héritiers durent s’en défaire dans les années 1920 au profit d’Albert Dupré, industriel à Romilly-sur-Seine

Le château d’Arcis-sur-Aube abrite aujourd’hui la mairie. Restauré à la suite des bombardements de juin 1940, il a subi quelques remaniements. Il garde un parc splendide de plus de 7 hectares et une belle grille d’entrée en fer forgé. Accès à tous, parking sur place, restauration sur place,…)

Sur le thème de la révolution française des animations seront présentées par l’association Arcis Val d’Aube Histoire et Patrimoine avec tous se membres en tenue d’époque et la participation de et et…

©the Big cat compagnie