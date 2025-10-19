Dantzaldi bal animé par Biak Saint-Étienne-de-Baïgorry

Dantzaldi bal animé par Biak

Dantzaldi bal animé par Biak Saint-Étienne-de-Baïgorry dimanche 19 octobre 2025.

Dantzaldi bal animé par Biak

Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19

Date(s) :
2025-10-19

Dantzaldi bal animé par Biak   .

Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 32 46 92 

English : Dantzaldi bal animé par Biak

German : Dantzaldi bal animé par Biak

Italiano :

Espanol : Dantzaldi bal animé par Biak

L’événement Dantzaldi bal animé par Biak Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Pays Basque