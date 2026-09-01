Informations pratiques

Saint-Martin-d’Arrossa

Dantz’Arrossa

Fronton Exave Saint-Martin-d’Arrossa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’association Arrosa organise pour clôturer l’été un évènement autour de la danse : Dantz’Arrosa!

Quand le climat déraille et que la chaleur étouffe, CO&CIEDANSE, l’Orchestre des Stradivariés et Youssef Ghazzal s’unissent pour faire basculer Dantz’Arossa dans un charivari poétique, sauvage et jubilatoire. Sur scène, le kitsch de nos fêtes de fin d’année et les fétiches de la surconsommation se transforment en une célébration brute, ironique et totalement libre. Guirlandes, plastiques scintillants, corps qui s’entrechoquent : entre rire féroce et énergie pure, XMAS JAM pulvérise les conventions pour nous rappeler l’urgence de faire la fête ensemble, ici et maintenant.

Une performance visuelle et musicale intense à ne surtout pas manquer.

Buvette et restauration (sandwich/frites) sur place. .

Fronton Exave Saint-Martin-d’Arrossa 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 72 69

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English : Dantz’Arrossa

L’événement Dantz’Arrossa Saint-Martin-d’Arrossa a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Pays Basque