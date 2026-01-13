Dany Albiach, Mémoires Fugitives 46 St Paul Gallery Saint-Paul-de-Vence 3 mars – 2 mai Entrée libre

Elle mêle dessin au stylo et sérigraphie sur bois pour explorer une mémoire intime faite d’archives familiales et d’images contemporaines, donnant naissance à des paysages silencieux et fragmentaires.

L’exposition de Dany Albiach, diplômé de la Villa Arson en 2024, présente un ensemble d’œuvres mêlant dessin au stylo bic et sérigraphie sur bois. Utilisée comme un médium pictural à part entière, la sérigraphie permet à l’artiste de travailler les surfaces à travers des jeux d’épaisseurs, de brillances et d’altérations. Les images convoquées proviennent à la fois d’archives familiales anciennes et de photographies plus récentes, issues de son quotidien et de ses déplacements.

De cette matière hétérogène émergent des compositions silencieuses, où les temporalités se superposent et se confondent. La mémoire, intime et fragmentaire, constitue le fil conducteur de ce travail : souvenirs personnels, images éparses et moments ordinaires s’assemblent selon une narration intuitive, sans chercher à imposer une lecture unique. Les jeux de reflets introduisent une instabilité perceptive, faisant apparaître ou disparaître certains éléments selon le point de vue. Dépourvues de titre, les œuvres se présentent comme des fragments de vie anonymes, ouverts à l’interprétation et à la projection du regardeur.

https://46stpaulgallery.com

46 St Paul Gallery 46 rue Grande Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes



