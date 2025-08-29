Dany Boon Clown n’est pas un métier !! Brest Arena Brest

Dany Boon Clown n’est pas un métier !!

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest

Début : 2026-02-20 20:00:00

2026-02-20

Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, l’humoriste et comédien revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show, mis en scène par Isabelle Nanty.

Informations pratiques

Réservation en ligne, ou dans les points de vente habituels recommandée.

Pour ce spectacle, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 18h30* (Entrée côté Tram). Le début du spectacle est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du spectacle. .

+33 2 29 00 74 30

