Dany Boon – Clown n’est pas un métier !! – Centre Evénementiel et Culturel Courbevoie mercredi 1 octobre 2025.

SPL CENTRE EVENEMENT ET CULTUREL PRÉSENTE : DANY BOON – CLOWN N’EST PAS UN MÉTIER !!Clown n’est pas un métier !! Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show lis en scène pas Isabelle Nanty.Comédien, réalisateur et auteur à succès (Bienvenue chez les Ch’tis, Rien à déclarer, Supercondriaque…), Dany Boon a conquis le public avec ses sketchs cultes, son humour tendre et absurde, et sa capacité à incarner une galerie de personnages touchants et décalés. Ses films ont rassemblé plus de 110 millions de spectateurs à travers le monde, dont 68 millions en France.Ce nouveau spectacle marque un retour aux sources pour l’artiste, qui mêle avec brio mime, chanson, narration et comédie burlesque dans un show aussi drôle qu’émouvant.

Centre Evénementiel et Culturel 7, BVD ARISTIDE BRIAND 92400 Courbevoie 92