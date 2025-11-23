Dany Boon : Clown n’est pas un métier !! Cité des Congrès Nantes

Dany Boon : Clown n’est pas un métier !! Cité des Congrès Nantes dimanche 23 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-23 17:00 – 18:30

Gratuit : non 45 € à 69 € 45 € à 69 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/dany-boon.html Tout public

One man show Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show : « Clown n’est pas un métier !! » Représentations dans le grand auditorium :Samedi 22 novembre 2025 à 20hDimanche 23 novembre 2025 à 17h

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/dany-boon.html