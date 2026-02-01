Dany Boon Clown n’est pas un métier !! Roubaix
Dany Boon Clown n’est pas un métier !! Roubaix samedi 14 février 2026.
Dany Boon Clown n’est pas un métier !!
31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14 22:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Après sept ans d’absence, Dany Boon revient sur scène avec un tout nouveau one-man-show.
De ses débuts dans le stand-up au triomphe de _Bienvenue chez les Ch’tis_, l’artiste aux multiples talents (comédien, musicien, scénariste, réalisateur, producteur) nous offre à nouveau son humour authentique et chaleureux.
Originaire d’Armentières, Dany Boon se destinait d’abord au dessin avant de suivre sa véritable vocation la scène. Révélé dans _La Déprime_, il a conquis le cœur du public et enchaîné les succès jusqu’au cinéma.
Son nouveau spectacle _Clown n’est pas un métier !!_ est bien plus qu’un show une célébration joyeuse et touchante, à vivre en famille, entre amis ou en duo pour la Saint-Valentin.
Venez applaudir ce nordiste talentueux dans un spectacle mêlant énergie, poésie et rires !
31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com
English :
After a seven-year absence, Dany Boon returns to the stage with a brand new one-man show.
From his early days in stand-up to the triumph of _Bienvenue chez les Ch?tis_, the multi-talented artist (actor, musician, scriptwriter, director, producer) once again brings us his authentic, warm-hearted humor.
Born in Armentières, France, Dany Boon was originally destined to become a draughtsman before following his true calling: the stage. His breakthrough came with _La Déprime_, and he went on to win the hearts of audiences with a string of successes, all the way to the silver screen.
His new show _Clown n?est pas un métier!_ is much more than a show: it’s a joyful, touching celebration, to be enjoyed with family and friends, or as a Valentine’s Day duo.
Come and applaud this talented northerner in a show combining energy, poetry and laughter!
