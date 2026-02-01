Dany Boon Clown n’est pas un métier !! Roubaix

Dany Boon Clown n’est pas un métier !!

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

2026-02-14

Après sept ans d’absence, Dany Boon revient sur scène avec un tout nouveau one-man-show.

De ses débuts dans le stand-up au triomphe de _Bienvenue chez les Ch’tis_, l’artiste aux multiples talents (comédien, musicien, scénariste, réalisateur, producteur) nous offre à nouveau son humour authentique et chaleureux.

Originaire d’Armentières, Dany Boon se destinait d’abord au dessin avant de suivre sa véritable vocation la scène. Révélé dans _La Déprime_, il a conquis le cœur du public et enchaîné les succès jusqu’au cinéma.

Son nouveau spectacle _Clown n’est pas un métier !!_ est bien plus qu’un show une célébration joyeuse et touchante, à vivre en famille, entre amis ou en duo pour la Saint-Valentin.

Venez applaudir ce nordiste talentueux dans un spectacle mêlant énergie, poésie et rires !

31 rue de l'Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

English :

After a seven-year absence, Dany Boon returns to the stage with a brand new one-man show.

From his early days in stand-up to the triumph of _Bienvenue chez les Ch?tis_, the multi-talented artist (actor, musician, scriptwriter, director, producer) once again brings us his authentic, warm-hearted humor.

Born in Armentières, France, Dany Boon was originally destined to become a draughtsman before following his true calling: the stage. His breakthrough came with _La Déprime_, and he went on to win the hearts of audiences with a string of successes, all the way to the silver screen.

His new show _Clown n?est pas un métier!_ is much more than a show: it’s a joyful, touching celebration, to be enjoyed with family and friends, or as a Valentine’s Day duo.

Come and applaud this talented northerner in a show combining energy, poetry and laughter!

