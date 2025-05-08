Dany Boon Dijon Zénith Dijon
Dany Boon Dijon Zénith Dijon jeudi 26 février 2026.
Dany Boon Dijon
Zénith Rue de Colchide Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 20:00:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Clown n’est pas un métier !! Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show. .
Zénith Rue de Colchide Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
English : Dany Boon Dijon
German : Dany Boon Dijon
Italiano :
Espanol :
L’événement Dany Boon Dijon Dijon a été mis à jour le 2025-05-12 par DOUBS TOURISME