Dany Boon Montbéliard Axone Montbéliard

Dany Boon Montbéliard vendredi 27 février 2026.
Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs
Tarif : 51 – 51 – 74 EUR
20:00:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Clown n’est pas un métier !! Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show. .
Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
