Dany Boon Montbéliard Axone Montbéliard

Dany Boon Montbéliard

Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs

Tarif : 51 – 51 – 74 EUR

Début : 2026-02-27 20:00:00

2026-02-27

Clown n’est pas un métier !! Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show. .

English : Dany Boon Montbéliard

German : Dany Boon Montbéliard

