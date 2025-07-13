Dany Boon Troyes
Dany Boon Troyes samedi 31 janvier 2026.
Dany Boon
Le Cube Troyes Aube
Tarif : 51.2 – 51.2 – 62.2 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show ! .
Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82
