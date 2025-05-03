DANY BOON – ZENITH DE DIJON Dijon
DANY BOON – ZENITH DE DIJON Dijon jeudi 26 février 2026.
DANY BOON Début : 2026-02-26 à 20:00. Tarif : – euros.
NG PROD,EN ACCORD AVEC PAGE 26,CHICON ET GILBERT COULLIER PRODUCTIONS,PRÉSENTENT : DANY BOONClown n’est pas un métier !! Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show.RESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr
ZENITH DE DIJON RUE DE COLCHIDE 21000 Dijon 21