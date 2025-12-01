Dany Brillant

Abbeville Somme

Tarif : 15 – 15 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Dany Brillant revisite le son festif des années 70 dans un album dont il signe paroles et musique. Dans ce dernier album autobiographique Seventies aux rythmes éclatants, Dany surf sur le sex appeal de James Brown ou de Tom Jone. “Les années 70 furent pour moi une parenthèse enchantée où tout m’éblouissait, la chanson, le cinéma, la liberté, j’étais un enfant mais j’avais un sentiment celui d’être heureux”.

Cette parenthèse enchantée apporte un nouveau son, mais sans perdre ce que l’on a toujours aimé chez cet artiste, qui pour une fois, entrouvre la porte de sa propre vie. Ses chansons adoptent la sincérité que l’on trouvait chez les chanteurs populaires des années 1970 qui parlaient d’eux-mêmes à des millions de danseurs se déchaînant dans les boums. Riffs de cuivres épousant ses émotions, jerks intimes, slows à grand spectacle, confessions personnelles à danser il y a là beaucoup de Funk, de Soul, de Pop des seventies, et surtout des chansons à faire vivre sur scène.

boulevard vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

English :

Dany Brillant revisits the party sound of the 70s in an album for which he wrote the music and lyrics. In his latest autobiographical album, Seventies , Dany surfs on the sex appeal of James Brown or Tom Jone: The 70’s were an enchanted parenthesis for me, where everything dazzled me: music, cinema, freedom… I was a child, but I had a feeling that I was happy… .

This enchanted parenthesis brings a new sound, but without losing what we’ve always loved about this artist, who for once is opening the door to his own life. His songs embrace the sincerity found in the popular singers of the 1970s, who spoke for themselves to millions of dance-goers in the hustings. Brass riffs marrying his emotions, intimate jerks, show-stopping slows, personal dance confessions: there’s a lot of seventies funk, soul and pop here, and above all, songs to bring to life on stage.

German :

Dany Brillant lässt den festlichen Sound der 70er Jahre in einem Album wieder aufleben, für dessen Texte und Musik er verantwortlich ist. In seinem letzten autobiografischen Album Seventies , das sich durch schillernde Rhythmen auszeichnet, reitet Dany auf dem Sexappeal von James Brown oder Tom Jone: Die 70er Jahre waren für mich eine zauberhafte Zeit, in der mich alles blendete, der Gesang, das Kino, die Freiheit, ich war ein Kind, aber ich hatte ein Gefühl, nämlich glücklich zu sein… .

Diese verzauberte Klammer bringt einen neuen Sound mit sich, ohne jedoch das zu verlieren, was wir immer an diesem Künstler geliebt haben, der für einmal die Tür zu seinem eigenen Leben öffnet. Seine Lieder haben die Aufrichtigkeit, die man bei den populären Sängern der 1970er Jahre fand, die Millionen von Tänzern auf Partys von sich erzählten. Es gibt viel Funk, Soul und Pop aus den Siebzigern, aber vor allem Songs, die man auf der Bühne zum Leben erwecken kann.

Italiano :

Dany Brillant rivisita il party sound degli anni ’70 in un album di cui ha scritto musica e testi. In questo ultimo album autobiografico, Seventies , Dany surfa sul sex appeal di James Brown o Tom Jone: Per me gli anni ’70 sono stati una parentesi incantata in cui tutto mi abbagliava, la musica, il cinema, la libertà, ero un bambino ma avevo la sensazione di essere felice?

Questa parentesi incantata porta un nuovo sound, ma senza perdere ciò che abbiamo sempre amato di questo artista, che per una volta apre la porta della propria vita. Le sue canzoni assumono la sincerità dei cantanti popolari degli anni ’70, che parlavano di sé a milioni di piste da ballo che si scatenavano nei club. Riff di ottoni che si adattano alle sue emozioni, scatti intimi, rallentamenti da spettacolo, confessioni personali da ballare: c’è molto funk, soul e pop degli anni Settanta qui, e soprattutto canzoni da far vivere sul palco.

Espanol :

Dany Brillant revisita el sonido fiestero de los años 70 en un álbum para el que ha escrito la música y la letra. En este último álbum autobiográfico, Seventies , Dany surfea sobre el sex appeal de James Brown o Tom Jone: Para mí, los años 70 fueron un paréntesis encantado en el que todo me deslumbraba, la música, el cine, la libertad, era un niño pero tenía la sensación de que era feliz… .

Este paréntesis encantado aporta un nuevo sonido, pero sin perder lo que siempre nos ha gustado de este artista, que por una vez abre la puerta de su propia vida. Sus canciones adquieren la sinceridad de los cantantes populares de los años 70, que hablaban de sí mismos a millones de pistas de baile enloquecidas en las discotecas. Riffs de metal a la altura de sus emociones, sacudidas íntimas, ralentizaciones de espectáculo, confesiones personales para bailar: aquí hay mucho funk, soul y pop de los setenta y, sobre todo, canciones para dar vida en el escenario.

