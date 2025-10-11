Dany Brillant – Best of Tour Cité des Congrès Nantes

Dany Brillant – Best of Tour Cité des Congrès Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 20:00 – 21:30

Gratuit : non 35 € à 55 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/dany-brillant-best-of-tour.html Tout public

Après 3 ans d’absence notre crooner français revient sur scène en 2025.De Saint-Germain-des-Prés à Cuba, en passant par Rome, Londres ou Porto Rico, Dany nous promet un concert de danse et d’esprit.Qu’il nous emporte au rythme des années 70, au son big band, ou de la danse à deux, c’est 1h30 de show explosif sur ses plus grands succès.Que ça danse, que ça balance et que ça swing !Dany Brillant le « TOUR de danse à ne pas rater ! » Concert dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/dany-brillant-best-of-tour.html