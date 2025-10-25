Dany Brillant Boulogne-sur-Mer

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Après l’immense succès de son album en hommage à Charles Aznavour, certifié disque de platine, Dany Brillant fait son grand retour en musique en 2024.

Son nouvel album Seventies sortira le 27 septembre prochain et le premier single Je voudrais bien rester toujours fidèle nous transporte déjà.

Après 3 ans d’absence notre crooner français revient sur scène en 2025.

De Saint-Germain-des-Prés à Cuba, en passant par Rome, Londres ou Porto Rico, Dany nous promet un concert de danse et d’esprit.

Qu’il nous emporte au rythme des années 70, au son big band, ou de la danse à deux, c’est 1h30 de show explosif sur ses plus grands succès.

Ne manquez pas le retour de Dany Brillant sur scène le 25/10/2025 à l’Embarcadère !

Que ça danse, que ça balance et que ça swing !

Dany Brillant le TOUR de danse à ne pas rater ! .

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77

