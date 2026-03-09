Danyl La Vapeur Dijon

Danyl

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 20:00:00

fin : 2026-04-22 23:59:00

Date(s) :

2026-04-22

Danyl FR/DZ

Autodidacte, Danyl a commencé très tôt à produire pour lui comme pour les autres. Auteur, compositeur et beatmaker, il fait partie des premiers artistes à créer des morceaux en live sur la plateforme Twitch. Danyl est franco-algérien et puise dans les sonorités raï pour construire son univers musical. Inspiré par sa double culture et par la modernité de son époque, il sort des sons qu’il rassemble sous le nom de Khedma ( le travail en arabe). Danyl sortira son premier album, ZMIG, début 2026. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Danyl

L’événement Danyl Dijon a été mis à jour le 2026-03-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)