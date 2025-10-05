DANYL – LA RAYONNE Villeurbanne

DANYL – LA RAYONNE Villeurbanne jeudi 29 janvier 2026.

DANYL Début : 2026-01-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Autodidacte, Danyl a commencé très tôt les productions pour lui comme pour les autres. Auteur, compositeur et beatmaker, il fait partie des premiers artistes à créer des morceaux en live sur la plateforme Twitch. Danyl est franco-algérien et puise dans les sonorités raï pour construire son univers musical. Inspiré par sa double culture et la modernité de son époque, il sort des sons qu’il rassemble sous le nom de Khedma (le travail en arabe). Danyl sortira son premier album à l’automne prochain.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69