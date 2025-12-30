DANYL L’ODEON Tremblay En France

DANYL Début : 2026-04-04 à 20:30. Tarif : – euros.

SOIREE EVENEMENT: DANYL Première Partie A 25min de Paris Gare du Nord via RER B // Station Vert Galant Bar et FOODTRUCK SUR PLACE // PHOTOBOOTHDANYLAuteur, compositeur et beatmakerAutodidacte, Danyl a commencé très tôt les productions pour lui comme pour les autres. il fait partie des premiers artistes à créer des morceaux en live sur la plateforme Twitch.Danyl, franco-algérien, puise dans les sonorités raï pour construire son univers musical. Inspiré par sa double culture et la modernité de son époque, il sort des sons qu’il rassemble sous le nom de Khedma.Danyl sortira son premier album ZMIG début 2026.

L’ODEON PLACE DU BICENTENAIRE 93290 Tremblay En France 93