DANYL – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

DANYL Début : 2026-03-28 à 20:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : DANYLContact PMR : billetterie@paloma-nimes.frAutodidacte, Danyl a commencé très tôt les productions pour lui comme pour les autres. Auteur, compositeur et beatmaker, il fait partie des premiers artistes à créer des morceaux en live sur la plateforme Twitch. Danyl est franco-algérien et puise dans les sonorités raï pour construire son univers musical. Inspiré par sa double culture et la modernité de son époque, il sort des sons qu’il rassemble sous le nom de Khedma (le travail en arabe). Danyl sortira son premier album à l’automne prochain.

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30