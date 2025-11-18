DANZA ! AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

D’un bal de village hongrois avec Johannes Brahms à un café du port de Buenos Aires avec Astor Piazzolla, en passant par les arènes sévillanes en compagnie de Carmen, Amaury Viduvier et son ensemble nous invitent à un mariage de traditions savante et populaire, où musique et danse ne font qu’un.

Au programme Antonio Vivaldi (1678-1741), La Notte Astor Piazzolla (1921-1992), Django Reinhardt (1910-1953), Georges Bizet (1838-1875), Samuel Barber (1910-1981), Felix Mendelssohn (1809-1847), Johannes Brahms (1833-1897), Zoran Simjanović (1946-2021), Béla Kovács (1937-2021), Goran Frost (arrangement). 13.8 .

English :

From a Hungarian village ball with Johannes Brahms to a Buenos Aires harbour café with Astor Piazzolla, via the Sevillian bullring with Carmen, Amaury Viduvier and his ensemble invite us to a marriage of learned and popular traditions, where music and dance become one.

German :

Von einem ungarischen Dorfball mit Johannes Brahms über ein Hafencafé in Buenos Aires mit Astor Piazzolla bis hin zur sevillanischen Stierkampfarena mit Carmen: Amaury Viduvier und sein Ensemble laden uns zu einer Hochzeit der gelehrten und der volkstümlichen Traditionen ein, bei der Musik und Tanz eins werden.

Italiano :

Dal ballo di un villaggio ungherese con Johannes Brahms al caffè del porto di Buenos Aires con Astor Piazzolla, passando per le arene sivigliane con Carmen, Amaury Viduvier e il suo ensemble ci invitano a un connubio di tradizioni colte e popolari, dove musica e danza diventano un tutt’uno.

Espanol :

Desde un baile de pueblo húngaro con Johannes Brahms hasta un café del puerto de Buenos Aires con Astor Piazzolla, pasando por la plaza de toros sevillana con Carmen, Amaury Viduvier y su conjunto nos invitan a un maridaje de tradiciones cultas y populares, donde la música y la danza se convierten en una sola cosa.

