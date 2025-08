Danzas et Canciones Trois pays pour deux guitares Sélestat

Place du Marché Vert Sélestat Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-19 17:00:00

2025-10-19

Musique argentine, cubaine et vénézuélienne à 2 guitares, plateau au profit de l’association « Cent pour un Centre-Alsace »

Musique argentine, cubaine et vénézuélienne avec Serge Warynski et Monica Haug.

Plateau à la sortie au bénéfice de l’association Cent pour un Centre-Alsace. 0 .

Place du Marché Vert Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 91 80 47

English :

Argentinean, Cuban and Venezuelan 2-guitar music, benefiting the « Cent pour un Centre-Alsace » association

German :

Argentinische, kubanische und venezolanische Musik mit 2 Gitarren, Plattenteller zugunsten des Vereins « Cent pour un Centre-Alsace »

Italiano :

Musica argentina, cubana e venezuelana per 2 chitarre, a favore dell’associazione « Cent pour un Centre-Alsace »

Espanol :

Música argentina, cubana y venezolana a 2 guitarras, a beneficio de la asociación « Cent pour un Centre-Alsace »

